Bayern Monaco | Sané verso la scadenza | la posizione sul rinnovo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ilstudia le mosse da mettere in atto per il futuro di Leroy, indi contratto a giugno 2025. L'attaccante...

ESCLUSIVA Tottenham : Harry Kane rivela cosa è VERAMENTE successo quando ha lasciato gli Spurs per il Bayern Monaco

Bayern Monaco - il d.s. Freund : “Rinnovo Sané? Dette cose non vere - vi spiego io”

Bayern Monaco - Sané : “Per ora non penso al rinnovo”. Le ultime sul futuro

Kim, trasloco con furto: il prezioso (e amato) oggetto rubato all'ex Napoli

Unico sacrificio compiuto sul mercato dal Napoli campione d'Italia, Kim min - jae è subito diventato titolare fisso nel. Thomas Tuchel non lo risparmia neppure per un minuto tra Bundesliga e Champions League, sebbene il rendimento del coreano non abbia ancora toccato le punte d'eccellenza che avevano ...

Uno spiacevole contrattempo ha caratterizzato il trasloco di Kim Min-Jae, giunto al Bayern Monaco in estate. Il difensore sudcoreano stava sistemando alcuni ...

L’agente di Kvaratskhelia sul rinnovo con il Napoli: “De Laurentiis ha fatto una promessa”

Il georgiano è un gioiello ma nella rosa dei calciatori è quello che guadagna una cifra irrisoria rispetto al valore attuale ...