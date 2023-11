Bayern Monaco | Sané | “Per ora non penso al rinnovo” Le ultime sul futuro

Calcio femminile - Manuela Giugliano regala il pari alla Roma contro il Bayern Monaco in Champions League!

ESCLUSIVA Tottenham : Harry Kane rivela cosa è VERAMENTE successo quando ha lasciato gli Spurs per il Bayern Monaco

Bayern Monaco - il d.s. Freund : “Rinnovo Sané? Dette cose non vere - vi spiego io”

L'indiscrezione dalla Georgia: 'Barça, Real e Bayern su Kvaratskhelia': il punto sul futuro

Commenta per primo Il ct dell Georgia Sagnol spaventa il Napoli: 'Barcellona, Real Madrid evogliono Kvaratskhelia '. De Laurentiis vuole tenerselo stretto, il giocatore in Italia sta bene e al momento non sono arrivate proposte concrete.

Bayern Monaco, il d.s. Freund: “Rinnovo Sané Dette cose non vere, vi spiego io” ItaSportPress

Barcellona, il desiderio di Xavi si chiama Zubimendi. C'è anche il Bayern Monaco TUTTO mercato WEB

Yildiz dopo Fagioli, da Allegri solo profezie. E quella novità su Juve-Inter…

Il tecnico bianconero stregato da maturità e qualità del baby campione, che ha stupito con la maglia della Turchia ...

L’indiscrezione dalla Georgia: ‘Barça, Real e Bayern su Kvaratskhelia’: il punto sul futuro

Il ct dell Georgia Sagnol spaventa il Napoli: “Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco vogliono Kvaratskhelia”. De Laurentiis vuole tenerselo stretto, il giocatore in Italia sta bene e al momento non ...