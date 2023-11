Bayer Leverkusen | parla il CEO | «Ottimo rapporto con Xabi Alonso»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le parole di Fernando Carro, CEO del, sul tecnico: «Non costringiamo nessuno a rimanere» Fernando Carro, CEO del, hato a Talksport del tecnicoe dei rumors che lo vogliono diretto verso il Real Madrid. Di seguito le sue parole. «Questa clausola non esiste ma non ce n’è bisogno. Abbiamo uncone lui sa che siamo una società seria. Non obbligheremo nessuno a rimanere se non vuole, il nostro obiettivo è che stia bene e sia felice di restare con noi. Sulla carta non ci sono clausole ma gli accordi che non sono scritti sono pur sempre degli accordi e se in futuro vorrà fare qualcos’altro ne parleremo ...