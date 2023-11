Bastoni | oggi fatta fisioterapia Domani un altro step – Sky

(Di lunedì 20 novembre 2023) Alessandrosi è infortunato nel ritiro con l’Italia ed è tornato già da un po’ a Milano. Andrea Paventi aggiorna sulle condizioni del difensore su Sky Sport. PROGRAMMA – L’infortunio di Alessandroè stata una vera e propria tegola per l’Inter e Simone Inzaghi. Senza neanche Benjamin Pavard contro la Juventus 2/3 della difesa titolare mancheranno, si dovrà quindi correre ai ripari con le alternative.ha fattoci sarà un: svolgerà nuovi controlli per capire la reale entità dell’infortunio, ossia il numero delle partite che salterà. Il risentimento al polpaccio destro non dovrebbe lasciarlo fuori più di tre-quattro settimane. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Inter, le ultime su Cuadrado e Bastoni

Discorso analogo per Alessandrosarà a Milano, ma per effettuare gli esami clinici dopo l'infortunio muscolare rimediato in Nazionale. Fantacalcio.it per Adnkronos

Inter, oggi è il giorno di Cuadrado: domani può tornare in gruppo! Attesa per gli esami di Bastoni Fantacalcio ®

Inter, le ultime su Cuadrado e Bastoni La Gazzetta del Mezzogiorno

Di Gennaro a Tmw Radio: “Si va verso Zaniolo-Raspadori-Chiesa. In difesa Spalletti non ha ancora una vera e propria coppia di centrali”

Antonio Di Gennaro ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà: Italia contro l'Ucraina, si parla di 4-5 cambi: "Si va verso il ...

Caltabellotta, omicidio a colpi di bastone: fermato un marocchino

SCIACCA (AGRIGENTO) – I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca e quelli della stazione di Caltabellotta hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 34enne, o ...