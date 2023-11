Bastianini-Martin | destini incrociati in Ducati? Scenario clamoroso!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Unoclamoroso in vista in casa? Nessuno, a Borgo Panigale, esclude questa possibilità. Il duopotrebbe infatti scambiarsi le selle delle rispettive moto in vista del Mondiale 2024 di MotoGP: la squadra veneta starebbe valutando questa alternativa dopo aver analizzato i dati della stagione motoristica attualmente in corso. Eneaè stato fermato, spesso, dagli infortuni, ma il suo talento non è da mettere in discussione: il ragazzo arrivato da Gresini Racing, infatti, è seriamente tenuto in considerazione dai dirigenti italiani che potrebbero affidargli, infatti, la moto ufficiale di Pramac Racing che tante soddisfazioni sta regalando a Jorge. Lo spagnolo è attualmente in lotta per il titolo di campione del mondo con Francesco Bagnaia e ...