Basta lo 0-0 con l' Ucraina | Italia qualificata per gli Europei

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'si qualifica aglidel 2024 in Germania. Agli azzurri di Luciano Spallettiil pareggio per 0-0 contro l'a Leverkusen per difendere il secondo posto del girone C ed evitare la trappola dello spareggio di marzo. Alla BayArena il ct conferma Raspadori al centro dell'attacco, con la novità Zaniolo e il solito Chiesa nel tridente. La sorpresa di formazione è in difesa, dove Buongiorno la spunta su Gatti. Un giallo dopo sette minuti limita l'aggressività in marcatura del centrale granata, che riesce ugualmente, con Acerbi, a prendere le misure a Dovbyk. Dopo una chance sprecata da Chiesa in area, è però Donnarumma a salvare gli azzurri sul tiro da fuori area di Sudakov. Risponde Barella al 16?: destro di collo pieno da 30 metri, Trubin devia in angolo. Al 29? ...