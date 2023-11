Basket | Serie A 2023 24 | la Virtus Bologna supera Brescia e vola al primo posto solitario

LIVE – Virtus Bologna-Brescia 55-50 - Serie A1 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA

Tecnoedil Trento sconfitta dal Garda basket

Nella settima partita del campionato diC va in scena la sfida tra TECNOEDIL Trento e Garda. I primi 10 minuti sfilano lisci, all'insegna dell'equilibrio e dello studio tra le due squadre con le ospiti che partono aggressive ...

Olimpia Milano, squillo anche in campionato: Reyer Venezia battuta 95-72 Eurosport IT

Basket, Serie A: Milano si rialza travolgendo Venezia, Cremona stende Pesaro - Sportmediaset Sport Mediaset

Basket, Brescia è troppo fallosa e la Virtus Bologna vince il big match

Si è concluso il posticipo dell’ottava giornata della Serie A di basket e alla Segafredo Arena è andata in scena la sfida tra la Virtus Bologna e Brescia. Uno scontro diretto al vertice, con le due sq ...

Le Vu Nere superano la Germani e si issano in solitaria in vetta alla classifica. 27 punti per Shengelia

