Basket femminile | le migliori italiane dell’ottava giornata di A1 Carangelo decisiva | Consolini e Conte sugli scudi

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si è disputata tra venerdì sera e l’intera domenica l’ottavadella Serie A 2023-2024 di. Come in ogni fine settimana si sono disputate sei partite (ha riposato il Sesto San Giovanni) e sono scese in campo diverse giocatrici: andiamo a scoprire ledi questo turno. Nell’anticipo del venerdì sera Schio ha battuto nettamente Faenza per 82-55. Lo ha fatto soprattutto grazie alle giocatrici straniere, ma anche l’italiana Giorgia Sottana ha dato un buonissimo contributo con 8 punti, 6 assist e 2 rimbalzi. Da segnalare poi anche i 7 punti di Elisa Penna, nonostante lo 0/3 da due. In casa emiliana non si è invece messa in luce nessuna azzurra. Si è poi tornati in campo domenica, con la prima partita che è stata San Martino di Lupari contro Battipaglia. Qui la vittoria ...