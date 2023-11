Basket | Brescia troppo fallosa e la Virtus Bologna vince il big match

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si è concluso il posticipo dell’ottava giornata della Serie A die alla Segafredo Arena è andata in scena la sfida tra la. Uno scontro diretto al vertice, con le due squadre appaiate a quota 12 punti e che,ndo, avrebbero staccato la diretta rivale e il terzetto formato da Napoli, Venezia e Trento. Ecco come è andata. Fatica a sbloccarsi il, con oltre un minuto senza che le due formazioni riescano a trovare la via del canestro. I primi punti arrivano da Belinelli, che poi trova anche la tripla del 5-2 per. Risponde, però,e si gioca punto a punto, con i padroni di casa che a 3’ dalla fine del primo quarto provano un allungo che in un minuto li porta sul +8. I lombardi, però, non mollano e si va ...