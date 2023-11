Basi Usa sotto attacco Il Pentagono ha un dilemma | come rispondere?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 novembre 2023) Clima rovente in Medio Oriente, preoccupano le possibili ripercussioni a livello internazionale. Il rischio di un’escalation è palpabile e c’è da valutare un altro fenomeno in preoccupante aumento: gli attacchi contro leUsa dispiegate nella zona calda. Un’emergenza che ha scatenato non poche tensioni al, in particolare per la strategia adottata dal presidente Biden:riportato dal Washington Post, più di un funzionario ha espresso malcontento per quello che viene considerato un incoerente piano di contrasto ai gruppi sostenuti dall’Iran, ritenuti responsabili. Senza dimenticare ìi limitati attacchi aerei di ritorsione approvati dal presidente Biden non siano riusciti a fermare le violenze. Secondo molte figure di spicco del, manca una definizione chiara di ciò che si ...