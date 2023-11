Bari | Polito | «La squadra è più forte | vogliamo la Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le parole di Ciro, direttore sportivo del, sugli obiettivi dei biancorossi in Sere B. Tutti i dettagli Ciro, direttore sportivo del, ha parlato a Teleper fare un primo bilancio della stagione dellapugliese. PAROLE – «Lasulla carta è piùdell’anno scorso, ma non è detto che faccia gli stessi punti. Migliorare il passato campionato significa fare le prime due posizioni. Ilha le basi per tornare inA, avevamo annunciato che in tre anni avremmo cercato di farlo. Il primo anno è stato incredibile, ma Cheddira e Caprie erano difficili da trattenere e ora dobbiamo diventare. – continua– I prestiti? Sono la ...