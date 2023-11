Barcellona | stagione finita per Gavi | lesione del legamento crociato anteriore

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023)ed Europei a fortissimo rischio per il giovane fuoriclasse di Spagna e. Gli esami effettuati in mattinata hanno “evidenziato lacompleta deldel ginocchio destro e un infortunio al menisco laterale. Il giocatore verrà sottoposto ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni al termine del quale verrà rilasciato un nuovo aggiornamento medico”, si legge nella nota del club blaugrana.si è infortunato nel corso del match della nazionale spagnola contro la Georgia. Il centrocampista del Barça è stato costretto ad abbandonare dopo appena 26 minuti di gioco. In questaha collezionato 15 presenze con la squadra di ...