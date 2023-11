Barcellona | shock Gavi | carriera a rischio dopo l’infortunio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le condizioni fisiche di, centrocampista delrimediato con la Spagna. I dettagli Il dottor Luis Ripoll, specialista in traumatologia e consulente della FIFA, ha parlato a Onda Cero di. Il centrocampista delha rimedito la rottura del crociato con la Spagna. COMUNICATO – «potrebbe essere costretto a fermarsi per sette-otto mesi. Se invece è coinvolto anche il menisco, specialmente quello esterno, addirittura potrebbe essere messa ala sua intera. Per me si è rottoquell’entrata di Lochoshvili».