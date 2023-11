Banche | la view di S&P sul 2024 fra attese su tassi e frenata economia

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 novembre 2023) Qual è lo stato di salute delle? Come è cambiata la situazione con le politiche più restrittive della Federal Reserve e della BCE? La recessione latente potrebbe generare una nuova ondata di crediti in sofferenza e mettere nuovamente in difficoltà gli istituti di credito? Una risposta viene offerta da S&P Global, che ha fatto il punto sullo stato di salute del settore bancario. Una posizione “stabile” L’outlook di S&P per leglobali rimane stabile. Al 31 ottobre 2023, il 79% degli outlook suii rating bancari risultava stabile e questa tenuta è dovuta in gran parte alla solida capitalizzazione, al miglioramento della redditività, legata all’aumento progressivo deidi interesse, ed alla solida qualità degli attivi. L’impatto del quadro macroeconomico Le deboli prospettive economiche per il ...