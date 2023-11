Bambino di tre anni uccide il fratellino con un colpo di pistola | la mamma | “L’ha presa dalla mia borsetta”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Undi 2è stato ucciso involontariamente daldi trecon undi. Il, stando alla dichiarazione dellaalla polizia di Gary (nello stato dell’Indiana, Stati Uniti), ha preso l’armadella donna e ha aperto il fuoco. La morte del piccolo risale a venerdì 17 novembre, riporta la Nbc. Secondo la deposizione della, il fratello più grande avrebbe trovato l’arma nellache era stata lasciata incustodita nella camera da letto della donna e avrebbe aperto il fuoco verso ildi due, morto per le ferite riportate. “Stiamo svolgendo le indagini necessarie, poi la ...

