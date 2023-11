Bali, 22enne italiana travolta da un'auto: raccolta fondi per pagare le cure a Nicole Del Curto

Dopo il diploma conseguito presso l'Istituto alberghiero Crotto Caurga, laha lavorato al ... 'Dopo il lavoro estivo era partita per una breve vacanza a, dove ha deciso di fermarsi più a ...

Nicole Del Curto, la 22enne della Valchiavenna travolta da un'auto a Bali. Raccolta fondi per pagarle le cure, obiettivo 100 mila euro Corriere Milano

Nicole Del Curto, 22enne italiana in vacanza a Bali travolta da un'auto: per operarla ci vogliono 100mila euro leggo.it

Nicole Del Curto, 22enne italiana in vacanza a Bali travolta da un'auto: per operarla ci vogliono 100mila euro

Incidente choc a Bali, in Indonesia. Travolta da un'auto mentre percorreva una strada in sella a una moto, la 22enne Nicole Del Curto, di Chiavenna, è ora ricoverata in prognosi riservata. Stando alle ...

Nicole Del Curto: il lavoro in Valchiavenna, poi la vacanza e il dramma a Bali. Per aiutarla raccolti già 100mila euro

La 22enne è stata travolta da un’auto nella località indonesiana e ha riportato gravi ferite. Foto choc nella pagina della raccolta fondi: l’intera valle si mobilita per pagare le spese mediche ...