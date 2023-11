“Avevo 5 anni” | Dalila Di Lazzaro choc | racconta la violenza subita

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 20 novembre 2023) “. Laè una cosa orrenda, parlo agli uomini, sono loro i colpevoli di tutto questo”. Ha esordito così l’ex modellaDidavanti alle telecamere di Verissimo, domenica 19 novembre 2023. “Certe volte succede anche ai bambini di essere violentati nelle famiglie, non ho potuto nemmeno avere al mio fianco mia mamma o il mio babbo perrglielo perché erano poco presenti. L’hoto alla tata, che l’ha detto a mia mamma, non a mio padre”. C’erano due ragazzi, uno di 15 e l’altro di 20, che hanno abusato di me. Per due mesi, fino a che la mamma dei ragazzi non si è accorta che c’era qualcosa che non andava. Li ha picchiati e poi mi ha fatto dormire sempre con lei. Mi svegliavano durante la notte, dicevano che dovevo star zitta se ...