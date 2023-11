Auto ibrida esplosa in tangenziale | spunta una testimonianza | Fiamme alte 15 metri

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sono passati cinque mesi dalla terribile esplosione di un veicolo sperimentale sulladi Napoli che ha provocato la morte di due persone. Era lo scorso 23 giugno, Fulvio Filace, laureando in ingegneria meccanica e tirocinante al Cnr, 25 anni, morì nella deflagrazione del mezzo che...

Mazda CX - 60: Non è fatta per andare di corsa

... ma con una sete di benzina non indifferente quando si viaggia in modalitàe con la "pila" a ...l'Esp agli straordinari per contrastare le perdite di grip del retrotreno e tenere l'in ...

Auto ibrida esplosa le nuove verità di un testimone: “Fiamme di 15 metri, Fulvio aveva sentito un odore acre” La Repubblica

Auto ibrida esplosa in tangenziale, il testimone: «Fulvio Filace vivo dopo l'incendio: mi ha raccontato dell'odore acre sentito» napoli.corriere.it

Permuta auto vecchia con una nuova, conviene: le stime di Novembre 2023

La permuta dell'auto vecchia è una soluzione da tenere sempre in grande considerazione quando si valuta l'acquisto di una nuova auto (o di un'auto usata). Si tratta di un sistema che può garantire not ...

Fiat 600 Hybrid: prezzi e allestimenti, aprono gli ordini da 19.950 euro

Secondo Fiat, la 600 Hybrid permette di risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto ad una classica vettura termica con cambio automatico (110-114 g/km) e, ovviamente, anche sul carburante ...