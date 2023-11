ATP Finals | appuntamento al 2024 Ma c’è chi già guarda oltre 

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 20 novembre 2023) 174mila biglietti venduti, 125 mila spettatori unici, di cui un’ampia parte proveniente da fuori Piemonte e il 40 per cento dall’estero, per un impatto economico complessivo pari a 300milioni di euro. Sono questi i numeri dell’edizione 2023 delle Atpche si è conclusa ieri con la vittoria di Djokovic su Sinner in un Pala Alpitour gremito. Tanto da far sperare che l’avventura tennistica di Torino non si concluda nel 2025 ma possa proseguire oltre. L’obiettivo è ottenere il torneo calcustico non solo per altri due anni – a compensazione delle prime due edizioni sulle quali ha pesato il Covid, con capienze ridotte, viaggi limitati e regole stringenti – ma più a lungo termine, magari anche con un’opzione due anni più tre. Fra i vertici Fitp e le istituzioni locali il clima è di ottimismo, sostenuto anche dall’appoggio del Governo, ministro dello Sport in ...