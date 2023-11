ATP Finals 2023 | Adriano Panatta | “Sinner diventerà n 1 del mondo entro due anni | ha fatto innamorare gli italiani del tennis”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) La settimana di Torino si è conclusa con il settimo trionfo di Novak Djokovic. Il n.1 delha siglato un altro record, superando Roger Federer nella graduatoria dei plurivincitori delle ATP. Sul veloce indoor del Pala Alpitour, Nole ha sconfitto con un doppio 6-3 J, primo italiano in 54della storia di questo torneo a spingersi così in là. Ci ha provato l’altoatesino, ma c’era meno brillantezza nelle gambe e poca lucidità. Un aspetto su cui dovrà lavorare in vista della preparazione per il prossimo anno perché è proprio da questo punto di vista che c’è lo step da compiere per puntare al meglio possibile. Del resto, mai Jk aveva affrontato in rapida successione tantiti così forti in così breve tempo, battendo lo stesso Djokovic e ...