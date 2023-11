Atletica | -200 giorni agli Europei di Roma | le 20 km si concluderanno all' Olimpico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023), 20 nov. - (Adnkronos) - Il grande evento si avvicina, tra 200iniziano glidi2024, a cinquanta anni di distanza dall'ultima edizione svolta nella Capitale. Si partirà il 7 giugno 2024 con una novità rilevante: per la prima volta nel programma deglidisputati nell'annoentrerà la 20 km di marcia maschile e femminile. Inoltre le gare di marcia siall'interno dello Stadio. Sarà un arrivo emozionante e spettacolare, come non accadeva per una finale di marcia di un evento internazionale dai Mondiali del 2015 a Pechino. I marciatori partiranno dal Viale del Foro Italico, poi percorreranno 19 giri attorno alla Piazza della Fontana del Globo e allo Stadio dei Marmi, ...