(Di lunedì 20 novembre 2023) È stata una domenica trascorsa in grande stile all’per la presentazione della collezione2024 in via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania. I “padroni di casa” Nicolae Flora Di Fiore con il team formato da Giorgio, Carlo e Luigi hanno dato il benvenuto agli ospiti che hanno ammirato la collezionedel brand legato all’da un saldo rapporto di collaborazione e stima reciproca. Erano presenti il founder Giuseppeinsieme al figlio Matteo nuova generazione alla guida dell’azienda così come il direttore commerciale Massimo Visconti. Il tempo è trascorso scandito dai vari cambi di lookindossati da modelli in coppia con ...

Atelier Pellecchia, sfila lo sposo di Rocchini. In passerella anche il campione Massimiliano Rosolino

È stata una domenica trascorsa in grande stile all'per la presentazione della collezione Rocchini sposo 2024 in via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania . I "padroni di casa" Nicolae Flora Di Fiore ...

Atelier Pellecchia, sfila lo sposo di Rocchini. In passerella anche il ... Il Denaro

Beauty, food, beverage & cadeaux: il glamour sabauda incontra la grande tradizione napoletana degli abiti da cerimonia NapoliToday

Atelier Pellecchia, sfila lo sposo di Rocchini. In passerella anche il campione Massimiliano Rosolino

È stata una domenica trascorsa in grande stile all’Atelier Pellecchia per la presentazione della collezione Rocchini sposo 2024 in via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania. I “padroni ...

Nuovo appuntamento per l’Atelier Pellecchia che ospita in anteprima la collezione sposo Rocchini 2024

NAPOLI - Nuovo appuntamento all’Atelier Pellecchia, punto di riferimento per lo shopping selezionato, da generazioni impegnato nel settore tessile dedicando ...