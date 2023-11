Atalanta | testa al Napoli Il programma a Zingonia tra nazionali e infortunati

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Oggi per l’è tempo di pensare alla partita contro il. Ecco ilodierno al Centro Bortolotti diL’è pronta a concentrarsi sulla gara casalinga contro il: un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. In attesa del ritorno dei vari, ecco ilodierno a. Oggi al Centro Bortolotti ci sarà una seduta pomeridiana a porte chiuse, abbastanza fondamentale in ottica infortuni. Quelli sotto la lente d’ingrandimento sono Scalvini, De Ketelaere, Palomino e Ruggeri. Si attendono aggiornamenti nel tardo pomeriggio.