Atalanta - Percassi : 'Felici che Scamacca ci abbia scelti. Sirene inglesi per Koopmeiners? Non le sentiamo'

Atalanta - Holm e Kolasinac non vanno in nazionale : trauma alla caviglia e risentimento muscolare

Bartesaghi a CM: 'Italia, rivinciamo l'Europeo. Milan un sogno, mi tremavano le gambe. Pioli un maestro'

...di tuo papà che tifa rossonero 'No va detto che prima del Milan sono stato due anni all', ... Tiun leader di questo gruppo Data l'esperienza in prima squadra che stai avendo con il Milan ...

Dea, senti Gigi Delneri: "Scamacca è un animale d'area di rigore ... Tutto Atalanta

Atalanta, che voce i tuoi giocatori: senti De Ketelaere, El Bilal e Scamacca Tuttosport

Atalanta, senti Denis: 'Cambio tecnico un vantaggio, ma non per il Napoli, la Juve...'

"Il cambio tecnico potrebbe essere un vantaggio per l'Atalanta. Il Napoli, con Mazzarri, affronterà sfide significative, specialmente con poco tempo per adattarsi al nuovo stile dopo Garcia": a parlar ...

Alvino: “Con Mazzarri tornerà centrale la sala video, Garcia gli dedicava poco tempo”

"Una gara alla volta, perché a leggere tutto insieme questo pokerissimo di partite fa venire un po’ di ansia”.