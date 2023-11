Associazione Mondragone Bene | Un rimando | una nuova proposta e una buona notizia per Mondragone

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 20 novembre 2023). Durante questa settimana il calendario ci ricorda che oggi, 20 novembre, si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che domani, 21 novembre, è la Giornata nazionale degli alberi e che il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Anche in altre circostanze abbiamo sottolineato l’inflazione di questo tipo di giornate, che rischiano di diventare routinarie e di ridursi a qualche rito celebrativo. Dell’infanzia, della cura del creato e dell’eliminazione della violenza (fisica, psichica, economica, stalking) sulle donne dovremmo occuparcene per 365 giorni all’anno. Politiche per le nostre bambine e i nostri bambini, per l’ambiente e per eliminare ogni discriminazione di genere (e non solo) e ogni violenza dovrebbero rappresentare il cuore dell’agenza di governo di ...