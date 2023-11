Assegnati il FEI Endurance European Championship 2025 a Castiglione del Lago e il FEI Endurance World Championship 2026 ad AlUla

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 20 novembre 2023) Perugia, 20 novembre 2023 – Vittoria doppia per sistemaeventi.it, che vive uno dei momenti più belli della propria storia grazie all’assegnazione del FEIdel(Pg) e del FEIadin Arabia Saudita. Le date da cerchiare in rosso sono il 6 settembreper l’appuntamento in Umbria e il 17 ottobreper quello nel deserto saudita. Il Board della FEI – Federazione Equestre Internazionale, riunitosi sabato 18 novembre a Città del Messico in occasione della FEI Hybrid General Assembly ha scelto infatti le ...