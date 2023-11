Asllani a riposo? Sylvinho | «Farò dei cambi | voglio squadra fresca»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023)si è guadagnato la qualificazione ad Euro 2024 con la sua Albania, grazie al pareggio sul campo della Moldavia venerdì.in conferenza stampa ha dato qualche aggiornamento in vista dell’ultimo match contro le Isole Far Oer. VERSO LA PANCHINA? ?in conferenza stampa ha confermato la possibilità di attuare qualcheo in vista del match tra Albania e Isole Far Oer in programma domani., titolare in Moldavia, potrebbe riposare: «I tifosi vengono a festeggiare, noi siamo al lavoro. Per quanto riguarda iè un po’ difficile, i ragazzi arrivano solo dopo un allenamento di recupero, non c’è stato molto tempo. Dobbiamo mettere in campo unapiùe qualcheamento ci sarà». Inter-News - ...