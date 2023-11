Ascolti tv | Lea vince prime time | boom per Sinner-Djokovic

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – In, il programma più visto domenica 19 novembre è stata la fiction 'Lea – I Nostri Figli' su Rai1, con 3.095.000 spettatori e il 16.3% di share. Maentra nella storia anche della tv italiana. Su Rai1 infatti la finale delle ATP Finals contro, in onda dalle 17.57 alle 20.18, ha tenuti incollata davanti al video un terzo dell'Italia televisiva. La partita è stata seguita da 5.493.000 spettatori pari al 29.5% di share, registrando – a quanto apprende l'Adnkronos – l'ascolto più alto mai ottenuto da una partita di tennis trasmessa sulla tv italiana da quando esiste l'Auditel, cioè dal 1986. Al secondo posto per il'Terra Amara' su Canale 5, con 2.559.000 spettatori e il 15.3% di share. Sul terzo gradino del podio domenicale si conferma ...

