Ascolti tv | i dati di domenica 19 novembre 2023

(Di lunedì 20 novembre 2023) Bene anche la partita di tennis Nella serata di ieri,19, su Rai Uno la seconda puntata della fiction Lea – I Nostri Figli ha conquistato 3.095.000 spettatori pari al 16.3% di share (primo episodio: 3.251.000 – 15.8%, secondo episodio: 2.945.000 – 16.9%). Bene anche nel pomeriggio la finale delle ATP Finals con il match di Sinner e Djokovic, che porta a casa 5.493.000 spettatori pari al 29.5% di share. #Tv straordinari per la finale delle #NittoATPFinals: la partita #SinnerDjokovic nel pomeriggio di @RaiUno sfiora il 30% di share con 5 milioni 493 mila spettatori.#ATPFinalspic.twitter.com/yHuMpDDlL2 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) November 20,Su Canale5 Terra Amara ha ottenuto un a.m. di 2.559.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su ...

