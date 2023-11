Ariete | friggitrice ad aria Col Black Friday il prezzo è al minimo storico

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il momento perfetto per acquistare laad? Il! Quella diè infatti arrivata aled è l’acquisto perfetto per fare un regalo in vista del Natale o – meglio ancora – per regalarsi un elettrodomestico che consente di cuocere in modo sano e perfetto qualsiasi piatto. Ildi Amazon Quest’anno Amazon ha deciso di fare le cose in grande, regalando ai suoi clienti ben dieci giorni di sconti con migliaia di prodotti disponibile a prezzi bassissimi. Le promozioni durano dal 17 sino al 27 novembre 2023 con offerte a disposizione di tutti gli utenti Amazon con la possibilità di sfruttare la consegna gratuita in un giorno grazie all’abbonamento Prime. Le formule a disposizione sono due – ...