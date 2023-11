Argentina | verso il nuovo governo con solo otto ministri Milei | “Ecco come cambieremo il Paese”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il presidente eletto dell’, Javier, ha confermato che il suoavrà. Intervistato radio Mitre,ha già fatto i primi nomi. Alla Giustizia andrà Mariano Cuneo Libaron, un avvocato mediatico più volte al centro delle cronache. Della squadra, anche se non è stato detto in quale ruolo, farà parte anche Florencio Randazzo, che è stato capo di gabinetto dell’ex presidente Cristina Kirchner., al“Vi sorprenderemo con la squadra che stiamo formando. Stiamo coinvolgendo specialisti di diversi settori convinti di poter cambiare l’con le idee di libertà. Prenderemo i più talentuosi, non importa da dove ...