Argentina | Javier Milei è il nuovo presidente | chi è l’economista devoto alla libertà che allarma la sinistra

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 novembre 2023)è ildell’. Assumerà il mandato il 10 dicembre. Economista esperto e ultraliberista, definito “anarco-capitalista”, uomo eccentrico, fustigatore dei privilegi della politica e dell’ingerenza dello Stato, ha salutato la vittoria con un messaggio per i suoi connazionali e uno per “tutti quelli che ci guardano dall’estero”. Per tutti, però, il messaggio principale, cuore della sua visione e della sua campagna, è stato: “Viva la, maledizione”. “L’ha un futuro ed è liberale”, ha detto il. Il discorso della vittoria di“Agli argentini – ha scandito nel suo discorso della vittoria – dico: oggi comincia la ricostruzione ...