Anziano ucciso in casa | forse la vittima conosceva l’assassino

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa porta d’ingresso all’abitazione non è stata forzata e innon manca nulla: si fa strada l’ipotesi che Mario Palma, l’81enne accoltellato ripetutamente nella sua abitazione del quartiere Fuorigrotta di Napoli, conoscesse il suo assassino. Nonostante ciò le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura, procedono a 360 gradi, senza escludere alcuna pista. L’è stato trovato in un lago di sangue dal fratello, avvertito da una vicina diche ha notato un rivolo di liquido ematico uscire dalla porta d’ingresso. I militari (coordinati dal sostituto procuratore Antonella Lauri e dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli) da ieri stanno indagando per fare luce sull’accaduto: ascoltati familiari e conoscenti mentre è ancora in corso l’analisi delle immagini dei sistemi di ...