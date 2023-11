Antonella Clerici svela il suo incredibile albero di Natale fatto con pasta sfoglia | la ricetta da provare assolutamente

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 20 novembre 2023) Attenzione amanti dei dolci!ha rivelato unagolosa per il tuodi, e sì, è fatta diripiena di Nutella! Non vedrai l'ora di mettere le mani insi è rimessa ai fornelli con una nuova e squisitaper le festività. Nell'episodio di "E' sempre mezzogiorno" del 20 novembre 2023, la celebre presentatrice ha condiviso il suo metodo per realizzare undidifarcito di Nutella. Undidie Nutella Questa prelibatezza è stata portata in ...