Anticipazioni Terra Amara 21 novembre | le nozze di Fadik e Rasit

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 20 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelledidel 21si festeggia il matrimonio die parte la festa Finalmente di festeggiano ledi, dopo la fuga di, a detta sua per motivi familiari, adesso è arrivato il momento decisivo: si sposano. Puntata 21ufficializzano le, anche se i suoi atteggiamenti sono molto sospetti, infatti, nonostante sono ...