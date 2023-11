Anticipazioni e Uomini Donne | Tina Cipollari si scaglia contro un corteggiatore

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 novembre 2023) Oggi, lunedì 20 novembre 2023, c’è stata una nuova registrazione della puntata del trono classico die lefornite da Lorenzo Pugnaloni hanno svelato cosa vedremo su Canale 5 la prossima settimana. In studio, oltre alla conduttrice Maria De Filippi e gli opinionistie Gianni Sperti, c’erano anche dame e cavalieri, tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, che hanno arricchito le riprese con le loro intense dinamiche: la tronista Ida Platano ha fatto la sua prima esterna manon è molto convinta dall’uomo con cui è uscita, Cristian Forti e Brando Ephrikian erano presenti ma di loro non si è parlato.: prima esterna per Ida Platano Durante la registrazione di ...