Anticipazioni Circeo seconda puntata | inizia il processo

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 20 novembre 2023) La fictiontorna con la(composta da due episodi) martedì 21 novembre 2023 su Rai Uno alle 21:30. In questo appuntamento, Donatella, che diventerà un simbolo del movimento femminista, dovrà affrontare l'inizio delcontro i suoi aguzzini. Per la ragazza sarà molto dura rivivere i tanti momenti di angoscia che ha vissuto nella villa almentre Saverio dimostrerà a Teresa di non essere lo sciacallo che lei crede sia.21 novembre 2023: Donatella diventa un simbolo del femminismo Ladici porterà al 30 giugno 1976 a Latina dove inizierà ildi primo grado a carico di Angelo Izzo e Gianni ...