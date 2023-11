(Di lunedì 20 novembre 2023) Le emozioni non mancano in, ma il risultato resta sullo 0 - 0. Gli azzurri creano tante occasioni, ma non riescono a concretizzarle e i tifosi suisi ...

Ansia e disperazione: i social su Ucraina - Italia

Le emozioni non mancano in Ucraina - Italia, ma il risultato resta sullo 0 - 0. Gli azzurri creano tante occasioni, ma non riescono a concretizzarle e i tifosi sui social si ...

Ansia per Sara che non si trova: un nuovo appello del padre corriereadriatico.it

Mestre, ritrovata Carol Bugin. La famiglia aveva lanciato un appello per ritrovarla la Repubblica

Mestre, ritrovata Carol Bugin. La famiglia aveva lanciato un appello per ritrovarla

A rilanciare la richiesta di informazioni sulla 16enne anche Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, e il governatore del Veneto Luca Zaia ...

Giulia Cecchettin, l'auto avvistata in Austria: «A bordo solo il conducente». Mandato di cattura internazionale per Filippo Turetta

La Fiat Grande Punto targata FA 015 YE di Filippo Turetta è sparita dalle strade italiane per ricomparire in Austria. L'auto del 22enne scomparso da una settimana insieme alla ex ...