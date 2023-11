Annuncio ufficiale | Creed IV si fara? Le parole di Irwin Winkler

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 20 novembre 2023) Esiste una buona notizia per gli amanti del cinema e in particolare per i fan della saga di: il produttoreha annunciato ufficialmente lo sviluppo diIV, l’atteso quarto capitolo della serie nata come spin-off dacché Rocky entrò per la prima volta sul ring. La novità ancora più entusiasmante è che alla regia troveremo di nuovo Michael B. Jordan, un volto ben conosciuto nelVerse e già visto dietro la macchina da presa inIII. Questo secondo incarico da regista da parte di Jordan, unito alla sua interpretazione come assoluto protagonista, non fa che consolidare il suo ruolo all’interno delVerse, l’espanso universo cinematografico della saga di Rocky. Il punto di partenza di questo universo è– nato per ...