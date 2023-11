Anne Boyer lascia il New York Times | Impossibile scrivere la verità | cioè che la guerra in corso è contro il popolo palestinese | fatta da Israele e Usa per per interessi petroliferi e commercio d' armi

(Di lunedì 20 novembre 2023), vincitrice del premio Pulitzer,il New. La 50enne è una giornalista molto nota nel panorama letterario. Nei giorni scorsi si è dimessa dal suo incarico per il noto quotidiano statunitense contestando la narrazione sullaa Gaza.il New

La poeta Pulitzer Anne Boyer: «Lascio il New York Times Magazine per come racconta la guerra a Gaza» Corriere della Sera

Le dimissioni di un premio Pulitzer contro le parole della guerra left

Premio Pulitzer lascia il Nyt, denuncia copertura guerra a Gaza

Anne Boyer, la poetessa e saggista premio Pulitzer responsabile della pubblicazione delle poesie per il New York Times Magazine, si e' dimessa per protestare contro come il suo giornale sta coprendo l ...

Il premio Pulitzer Anne Boyer lascia il New York Times per come racconta la guerra a Gaza

Anne Boyer, poetessa, saggista e giornalista, si è dimessa dal suo incarico per il New York Times contestando la narrazione sulla guerra a Gaza.