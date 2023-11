Anna Kournikova | storia di una stella del tennis | carriera e vita privata

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il suo nome brilla tra quello delle atlete che hanno fatto ladel, perchéha iniziato a giocare da piccolissima e, sempre da giovanissima, ha raggiunto vette mai immaginate: a soli 16 anni, infatti, ha strappato il pass per la semifinale di Wimbledon. E sempre da giovane si è ritirata dallasportiva, pur continuando a lavorare anche in altri settori. Come quello della moda: del resto a guardarenon si può che rimanere senza fiato per il suo fascino. Bellissima e di grande talento, ha dato il meglio nel doppio, ambito in cui ha ottenuto molte vittorie e riconoscimenti, come quello di essere prima nel ranking WTA (mentre nel singolo, il punto più alto della classifica, è stato l’ottava posizione). Da tantissimi anni ...

Alica Schmidt , chi è l' atleta più famosa su TikTok che nello sport

Che alcune atlete siano più conosciute per la propria bellezza che per le loro imprese sportive non è certo una novità. Per ogni Maria Sharapova, bella e vincente, ci sono tante, magari stupende ma solo occasionalmente in grado di mettere prestazioni interessanti. Quando si parla, però, dei cosiddetti sport "minori" , quelli che divengono importanti solo ...

Enrique Iglesias makes rare comments on family life with Anna Kournikova sfter 22 years together NBC 6 South Florida

Enrique Iglesias Opens Up About Life with Anna Kournikova and ... PEOPLE

Jannik Sinner o Adriano Panatta

Torna un nuovo appuntamento con 'Loquor' la rubrica di Carmelo Pennisi: 'Rispetto all’epoca di Panatta oggi il gioco è “dopato” dal cambiamento dell’attrezzo, che ne ha cambiato per sempre le prestazi ...