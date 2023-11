Anestesia epidurale | mini guida al parto con epidurale

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Il dolore avvertito durante il travaglio daè classificato come uno dei più intensi che l’organismo umano possa percepire”. Con queste parole, riprese da un articolo dell’Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), vogliamo introdurre la questione dell’, una delle tecniche dianalgesia finalizzate proprio a eliminare il dolore del. Si tratta di una tecnica raccomandata dall’OMS per le donne che la richiedono ma è ancora oggi, nonostante numerose evidenze scientifiche a suo sostegno, in alcuni casi un tabù o una realtà avvolta da timori. Cerchiamo quindi di fare chiarezza offrendo elementi validi per consentire a ogni donna di prendere una decisione informata e, per questo motivo, realmente libera. Cos’è e come si ...