Ancora maltempo sul Lazio | allerta meteo gialla della Protezione Civile

(Di lunedì 20 novembre 2023) Pubblicato il 20 Novembre, 2023 Torna ilsulla regione. Laha infatti informato come siano previste sulla regione precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi generalmente moderati. L’è stata lanciata per la mattina di domani, 21 novembre, e per le successive 18-24 ore.

Maltempo. Tre mln di euro dalla Regione a imprese agricole e cittadini colpiti

Calamità di questo tipo, devastanti per chiunque, sonopiù impattanti per chi è in una condizione di disagio e difficoltà e, per questo, èpiù vulnerabile: a queste persone vanno dati ...

Ancora una fase di maltempo e a fine mese una 'svolta fredda' AGI - Agenzia Italia

Meteo TEMPERATURE: fa FREDDO, ma il peggio deve ancora arrivare, tra poco si andrà SOTTO ZERO, ecco quando iLMeteo.it

Un ciclone dalla Scozia porta il freddo anche sulle Marche: temperature giù, neve in montagna. Allerta meteo per la pioggia per martedì

Nuova allerta meteo nelle Marche. È prevista per tutta la giornata di domani, 21 novembre 2023. Il colore dell'avviso è giallo ma la criticità è quella ...

Meteo TEMPERATURE: fa FREDDO, ma il peggio deve ancora arrivare, tra poco si andrà SOTTO ZERO, ecco quando

È giunto il tempo di vestire capi più pesanti: già fa freddo in realtà, specie di notte e al primo mattino, ma il peggio arriverà nei giorni a venire, quando le temperature si orienteranno decisamente ...