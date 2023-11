La Giulia Cecchettin che vive in ognuna di noi non c’è più. E anche Bergamo urla il suo dolore

Non dovremmo essere noi a spiegarvi come ci trattate - eppure ci tocca fare anche quello

Anche noi dobbiamo sentirci parte in causa

Questa percezione metafisica del futuro ti farà sentire davvero insignificante

Queste scoperte non solo arricchiscono la nostra comprensione del tempo, ma potrebberoavere ... in fisica sappiamo che il futuro scorre solo in avanti ma metafisicamente, invece, siamoad ...

Anche noi dobbiamo sentirci parte in causa ilGiornale.it

Pensioni. Didonè (Fnp Cisl): “Il 25 anche noi in piazza insieme alla ... CISL

Venezia. Antenna 5g a Sant'Erasmo, protestano i residenti: «Temiamo per la nostra salute e l'economia dell'oasi»

Alcuni esperti ci hanno spiegato che da studi effettuati c'è una correlazione tra l'esposizione al 5g e la nascita di tumori anche ignoti». Senza fare nomi, il portavoce prosegue: «Un prestigioso ...

Crolla il bunker del Benevento, l'ira di Andreoletti

«Fino alla fine il Benevento», lo hanno gridato i tifosi giallorossi alla squadra a fine partita. Ma il Benevento non c'è mai stato, fin dall'inizio. La sconfitta ...