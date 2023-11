Anche io | recensione | in film sulla nascita del Me Too e il caso Weinstein è efficace ed asciutto

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 20 novembre 2023) La nostradiio,dal sapore documentaristico sule ladel Me Too: diretto da Maria Schrader, nel cast le sorprendenti Carey Mulligan e Zoe Kazan Rompere il muro dell’omertà Basato sull’indagine bomba del New York Times,io segue la straordinaria storia vera di come le reporter Megan Twohey (Carey Mulligan) e Jodi Kantor (Zoe Kazan) siano riuscite a rompere il silenzio che circonda la violenza sessuale a Hollywood. Determinate a svelare la verità che molti temono di dire, la collaborazione di Megan e Jodi scuote il sistema, consentendo alle donne coraggiose di riprendere forza attraverso storie di sopravvivenza. “Le donne parleranno solo se decideranno di farlo tutte insieme”, si diranno con ...