Amici 23 | Mida e Gaia sempre più vicini | è nata una nuova coppia

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 20 novembre 2023) Com'era prevedibile nella scuola più famosa della televisione italiana i ragazzi si misurano non solo nella loro arte ma anche con i loro sentimenti, dizia e persino di amore. E nel daytime di oggi, lunedì 20 novembre, si è scoperto che èunaad23. Di chi si tratta? Del cantantecon la giovane ballerina. Già nelle scorse settimana non era passato inosservato un certo feeling tra i due ma adesso se ne è avuta la conferma.si sono mostratipiùe affiatati da far supporre che tra i due ci sia ben più di una bellazia. E non se ne è accorto solo il pubblico da casa ma anche gli altri allievi di. ...