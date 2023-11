Amici 23 | in arrivo nella scuola una nuova famosa allieva? Un video su TikTok fa mormorare il web

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 novembre 2023) E’ tempo di nuovi ingressicasetta di, di Maria de Filippi. Il talent show di Canale 5 ha fatto esordio a settembre ma gli allievi di canto e di ballo, si sa, fino al serale dovranno cercare di tenersi stretto il loro banco. Negli ultimi giorni sta facendo parecchio chiacchierare un papabile ingresso futuro. Ci riferiamo alla nota Tiktocker, aspirante cantante, Martina Belelli, in arte Bels, che ha postato un contenuto piuttosto criptico. Sappiamo che negli ultimi giorni il cantante Holy Francisco, allievo di Anna Pettinelli, non è riuscito a riprendersi a tutti gli effetti la maglia, che da qualche settimana è infatti in sospeso. Dunque, la possibilità che proprio lui sarà sottoposto a una sfida durissima si fa sempre più concreta: gli altri insegnanti di canto non stravedono per Holy e pressano la Pettinelli affinché riesca ad essere, per ...