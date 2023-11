Amici 23 | Elia Fiore eliminato definitivamente dalla scuola

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Durante il daytime odierno, ballerino e allievo didi Maria de Filippi è stato convocato in studio dal suo coach, Emanuel Lo. L’allievo si aspettava una “ramanzina” però, forse, non l’eliminazione diretta. Si è presentato in abito elegante, che l’insegnante ha notato subito. Emanuel ha iniziato un discorso con un tono molto serioso, spiegando che in tutti questi mesi ha cercato di trovare in lui quel dettaglio in più che lo potesse convincere. L’allievo ha replicato visibilmente dispiaciuto: Ho sempre saputo di essere per pochi. Poi, il passaggio dal pensarlo al realizzarlo, cioè, questo periodo qua dentro… è brutto. E’ veramente brutto. Però… A quel punto, il coach di canto ha tagliato a corto rivelando la decisione presa, che consiste in una eliminazione diretta senza il passaggio della sfida: Ci abbiamo provato ...