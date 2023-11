Ambiente – Choc a Bari | “Strage di alberi sani e incendi dolosi” | denuncia Rivoluzione Ecologista Animalista 

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Al Parco della Giustizia, Ex Casermette di, sono stati sacrificati 178vigorosi. Le immagini della devastazione, iniziata lo scorso 8 novembre, diffuse in rete e sui social, alla vigilia della Giornata dell’Albero, solleva sdegno, tanto più se si considera le ripercussioni sull’avifauna del comprensorio e della fauna che ha ormai eletto il parco come habitat tra cui volpi, ricci, cani e colonie feline, minacciati dal cantiere”. E’ l’accoratadi Gabriella Caramanica, Segretario NazionaleAnimalista (REA), che da un anno sta seguendo tutta la vicenda. Max L'articolo proviene da Italia Sera.