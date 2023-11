Alvignano | conclusi i lavori per la rete ultraveloce Open Fiber

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 20 novembre 2023). È già operativa nel comune casertano la nuovapubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga.ha concluso idi realizzazione dell’infrastruttura diche consente a cittadini, imprese e professionisti di accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività. Laoggi disponibile ad– si legge in una nota – raggiunge 1.788 unità immobiliari attraverso la tecnologia Ftth (-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di ...